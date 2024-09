Cagliari ancora un ko, i giornali bocciano Nicola

I voti a Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta dei sardi contro l’Empoli: molte le critiche all’allenatore

Nella quinta giornata di Serie A, il Cagliari è caduto in casa contro l’Empoli con un secco 2-0. La squadra di Davide Nicola non è riuscita a esprimere il gioco atteso, mancando ancora una volta l’opportunità di trovare i tre punti davanti al proprio pubblico. Seconda sconfitta casalinga per i rossoblù, la terza consecutiva. Ecco i voti per l’allenatore Davide Nicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – 5 «Squadra senza gioco e sbocchi, disorganizzata dopo lo 0-2».

TUTTOSPORT – 5 «Ad Empoli lo ricordano per la salvezza raggiunta solo 4 mesi fa sui sui titoli di coda del torneo. Stavolta la prestazione del suo Cagliari è sotto tono. Al momento pare non ci siano falle nel gruppo, restano tre sconfitte consecutive che pesano come un macigno»

CORRIERE DELLO SPORT – 5

