Cagliari, per il futuro di Nainggolan non si perdono le speranze: le utime

Cagliari, economicamente difficile la permanenza di Nainggolan ma Giulini non perde le speranze. Dipenderà dalla volontà del belga

Il presidente del Cagliari lo ha ammesso: trattenere Radja Nainggolan anche per il prossimo anno sarà complicato. Tuttavia Giulini non perde le speranze per la prossima estate e studia le mosse.

Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione vorrebbe un esborso economico non indifferente che la rende ardua. La dirigenza sarda potrebbe però puntare sulla volontà del Ninja di rimanere in Sardegna, luogo in cui si trova particolarmente bene.