Cagliari, Piras: «Vi racconto questo aneddoto su Riva»

L’ex calciatore del Cagliari ha rilasciato una lunga intervista dove ha raccontato i suoi inizi e il suo rapporto con il mitico Gigi Riva

Luigi Piras, ex attaccante del Cagliari, ha parlato per il quotidiano L’Unione sarda affrontando varie tematiche interessanti del suo passato in Sardegna, la Serie A e il ricordo dell’immenso Gigi Riva.

ANEDDOTO – «La prima amichevole, sono in campo, a destra Domenghini, al centro Riva. Domingo crossa da destra, Gigi non ci arriva, io la prendo al volo e faccio un gol pazzesco. Gonfio il petto, quasi svengo, poi sento la voce di Riva con quell’accento inconfondibile: “Uè ragazzo, da lì si crossa”. E io: “scusa Gigi, l’ho presa male”. Volevo morire».

I GRANDI GOL – «Ho segnato dappertutto. All’esordio, poi due a San Siro, alla Juve, all’Olimpico, spesso alla Fiorentina. Ieri sono stato allo stadio a firmare la mia foto ed essere accostato ai grandissimi, Riva su tutti, continua a emozionarmi».

GIGI RIVA – «Rapporto? Inizialmente di rispetto, grande rispetto. Siamo stati compagni di squadra, poi è stato il dirigente che ha accompagnato dal 1976 la mia carriera fino alla fine, un rapporto profondo (si commuove n.d.r.). Vado oltre l’uomo e il dirigente, Gigi è stato la figura da seguire».