Cagliari Ranieri: «Un punto d’oro per quanto pesa»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro l’Inter a San Siro

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Cagliari contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

GARA – «Dobbiamo ancora pedalare forte, ora arriva la Juve un’altra big. Mettiamo fino in cascina, punto d’oro per quanto pesa, contro Inter e Atalanta c’era il rischio di fare 0 punti. Gli episodi fanno classifica e morale, abbiamo giocato con raziocinio, abbiamo spinto quanto potevamo fare qualcosa in più»

JANKTO – «Mi dispiace per Jankto, stava giocando bene. Avevo bisogno di un altro centrocampista perché i due centrali lavoravano troppo. Mettendo un play di ruolo ci siamo potuti dividere il campo. Jankto non chiudeva bene vicino al centrocampo. Mi dispiace per lui ma dovevo cambiare»

CAGLIARI – «Credo che sia importante il lavoro di tutti, anche lo staff medico e fisico. Chi non gioca deve lavorare di più e tutti hanno fatto una gran cosa oggi. Ci poteva stare il rischio, sapevo i problemi in casa. Dossena era diffidato e l’avrei perso per la Juve. Mina si allena con il contagocce perché ha mille problemini, mi ha detto che riusciva a giocare e ho tenuto Dossena fuori. La mia forza sono i miei giocatori, non mollano mai, danno tutto per la Sardegna»

FINALE – «Nel finale Viola è arrivato stanco a colpire, bastava che schiacciasse la palla a terra ma ha pensato solo a impattare la palla arrivando stanco. Va benissimo così»

GRUPPO – «Io non voglio prendermi meriti, fanno piacere i complimenti. Ho ragazzi che credono i me e lavorano sodo»