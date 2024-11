Cagliari, inizia la preparazione per la sfida contro il Verona: il report dell’allenamento odierno

Cagliari, è già iniziata la preparazione per la sfida contro l’Hellas Verona: il report dell’allenamento odierno in vista della sfida di Serie A

Non c’è riposo per i rossoblù del tecnico Nicola, i calciatori del Cagliari sono scesi oggi sul campo del Crai Sport Center per preparare la partita di venerdì all’Unipol Domus contro il Verona. Ecco il report dell’allenamento:

REPORT – Rossoblù subito al lavoro: archiviato il pari di Genova (qui gli highlights), la squadra si è ritrovata questa mattina al CRAI Sport Center per cominciare la preparazione alla prossima gara, in programma già venerdì 29 (ore 20.45) quando all’Unipol Domus il Cagliari ospiterà l’Hellas Verona (i biglietti).

I calciatori maggiormente impiegati nel match di ieri hanno svolto dei lavori di defaticante; per gli altri mister Nicola e lo staff hanno pianificato una sessione di forza in palestra, accompagnata da dei lavori tecnici in campo. A seguire esercitazioni sul possesso palla ed una serie di partitelle giocate su spazio ridotto.

Prossimo allenamento fissato per domani, martedì 26, al pomeriggio.