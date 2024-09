Sherri si PRESENTA: «Cagliari? Ho fatto FATICA a CREDERCI, il mio OBIETTIVO è QUESTO»

Le parole di Alen Sherri, nuovo portiere del Cagliari, nella conferenza stampa di presentazione in rossoblù

Alen Sherri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Cagliari.

CAGLIARI – «Mi sto trovando molto bene non me l’aspettavo, all’inizio è difficile arrivando dall’Albania per giocare in Serie A. Per me è un grande salto e una soddisfazione, tutti i giocatori che vengono in Italia sanno che è tra i campionati migliori».

TRASFERIMENTO – «All’inizio facevo fatica a crederci ma quando è arrivata la richiesta ufficiale sono stato felicissimo».

OBIETTIVI – «Voglio sempre crescere e imparare di più, spero che con l’aiuto di tutti qua posso fare un percorso buono. Darò il massimo per la squadra e per questa maglia».

