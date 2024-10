Cagliari Torino si avvicina, ballottaggio di formazione per Paolo Vanoli, mentre stupisce il dato sui biglietti venduti nel settore ospiti

Finalmente ci siamo, dopo due interminabili settimane legate alla ‘consueta’ sosta per le Nazionali, Paolo Vanoli è ora pronto a scendere in campo. Nel mirino Cagliari Torino, match offerto dal palinsesto della giornata numero 8 di Serie A. Una sfida che molto potrà dirci sullo stato di forma della compagine granata, chiamata a raddrizzare la rotta dopo i due ko consecutivi inanellati contro Lazio ed Inter.

Eccezion fatta per la pausa concessa nell’ultimo weekend, Vanoli ha sfruttato i 14 giorni a sua disposizione per lavorare con i calciatori (pochi) rimasti in quel di Torino. Nulla di trascendentale sia chiaro, ma il tecnico ha colto l’occasione per esaminare da vicino alcuni dei giovani dell’arsenale sabaudo: Dembelè e Balcot su tutti. Così come per interfacciarsi con i senatori del club: vedi Masina ed in particolar modo Vlasic, dal quale ci si aspetta un posizionamento forse più arrembante dopo l’infortunio del collega Zapata.

Pochi i dubbi di formazione in previsione della gara dell’Unipol Domus a tal proposito. Davanti a Milinkovic-Savic ci sarà infatti il tridente Vojvoda, Coco, Masina, mentre a centrocampo Sosa è in vantaggio su Pedersen, così come Linetty (papabile nuovo capitano del Toro) su Tameze. Al loro fianco Lazaro, Ilic e naturalmente Ricci. Le neo-coppia d’attacco Adam-Sanabria a terminare l’undici iniziale per il prossimo Cagliari Torino.

In ogni caso, per quanto Vanoli sia solito consegnare (alla stampa come ai suoi calciatori) la formazione ufficiale solo a pochi istanti dal calcio d’inizio, è probabile che preziosi consigli potranno arrivare dalla conferenza stampa che si svolgerà questo pomeriggio alle 14. A proposito, in Sardegna il tecnico non sarà lasciato solo, anzi. Si attestano ormai soltanto a poco più ad una manciata i biglietti disponibili per il settore ospiti, con circa 400 tifosi piemontesi attesi nella regione insulare. Non male considerando aereo, viaggio e distanza. Insomma, ora è veramente tutto pronto: appuntamento domenica alle 18 per Cagliari Torino.