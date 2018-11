Cagliari-Torino highlights e gol: le azioni salienti del monday night della 13ª giornata della Serie A 2018/2019

La 13ª giornata di Serie A si chiude con la sfida Cagliari-Torino. Le due squadre vorranno far bene dopo la sosta a cui sono arrivate i sardi con un pareggio ed i granata con una sconfitta. La squadra di casa, reduce dal pari contro la Spal, vuole allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione che attualmente dista 3 punti per poter provare a conquistare una salvezza tranquilla. La formazione di Mazzarri punta, invece, alla conquista di un pass per le competizioni europee e battendo i sardi potrebbe agganciare il sesto posto e la zona Europa.

La gara sarà diretta dal fischietto Fabrizio Pasqua della sezione arbitrale di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Prenna e dal quarto ufficiale Marinelli. In qualità di addetti a Var e Avar sono stati designati Maresca e Vivenzi. Ecco gli highlights di Cagliari-Torino.

Davvero poche le occasioni nel primo tempo tra Cagliari e Torino. Nei primi 45 minuti vincono nettamente le difese con appena un tiro di Meitè (velleitario) e una traversa di Barella.