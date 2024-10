Cagliari Torino, Pusceddu: «Erano più di semplici casacche»

L’ex calciatore di Cagliari e Torino ha parlato di varie tematiche riguardanti questa sfida tra rossoblu e granata

Vittorio Pusceddu è stato un difensore tra le altre anche di Cagliari e Torino. In occasione della sfida tra le due formazioni, l’ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni per la rivista del club “Domus Rossoblù”.

DARE TUTTO PER LA CAUSA – «Cagliari e Torino per te erano più di semplici casacche. Lo sono state tutte. Quando giocavo davo tutto per quella squadra. Poteva essere il Cagliari, il Verona o il Torino. Naturalmente quella del Cagliari non aveva paragoni. Era il sogno da bambino, la squadra che ho sempre tifato. Per questo quando una mia ex squadra affronta i rossoblù, non ci sono dubbi su chi tifare».

TOP 11 DEL CAGLIARI – «È un onore incredibile. Essere davanti a giocatori che hanno vinto lo Scudetto vuol dire aver fatto un buon lavoro e che i tifosi hanno riconosciuto il mio impegno in campo. Fa piacere essere accostato a gente come Albertosi, Zola o Gigi Riva».