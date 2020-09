Cagliari, Tripaldelli: «Voglio restare qui a lungo»

Il neo acquisto del Cagliari Alessandro Tripaldelli si è presentato in conferenza stampa

CAGLIARI – «Per me è un onore essere qui, ringrazio la società che mi ha scelto. È stato semplicissimo scegliere di trasferirmi in rossoblù. Questo è un club che ha visto grandi campioni. Vorrei restare qui a lungo. Non vedo Cagliari come un trampolino di lancio ma come una piazza in cui crescere e stare tanto tempo».

DI FRANCESCO – «Il mister e lo staff mi hanno spiegato i loro concetti. Poi noi dovremo essere bravi ad apprendere subito tutto ciò che ci viene insegnato».