Cagliari Verona, Zanetti racconta: «Siamo rammaricati»

Il tecnico degli scaligeri ha commentato la sconfitta esterna sul campo del Cagliari, decisivo il gol di Piccoli

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi gialloblu contro il Cagliari di Nicola. Queste le parole dell’ex tecnico del Venezia tra le altre.

SCONFITTA – «Siamo tutti rammaricati per il risultato negativo. Cercavamo punti in un campo difficile e soprattutto una risposta. I ragazzi hanno dato l’anima. Bisogna ripartire da una prestazione che c’è stata, uno spirito diverso, credo che la dignità e l’orgoglio lo riportiamo a casa. Se avessimo avuto prima questo atteggiamento, non saremo preoccupati come adesso»

RITIRO – «Non so se continua, dentro lo spogliatoio c’è grande dispiacere, anche per i tanti tifosi arrivati in trasferta. La mia posizione? Non m’interessa, è importante la squadra che mi ha dimostrato di volermi bene, hanno risposto sul campo. Conosco bene il mio ruolo, ci sono già passato. Quando si dà tutto allora si gira a testa alta, abbiamo fatto il massimo in settimana»

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ZANETTI SU CAGLIARI NEWS 24