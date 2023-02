Cagni: «Cellino? Quello che sta facendo non c’è una logica che sia una»

Gigi Cagni, ex allenatore del Brescia, ha parlato delle ultime mosse del presidente Cellino nel club. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Mi spiace per Possanzini, non meritava di essere trattato così. Ma che senso ha tutto questo? Quello che ho capito meno di tutti è stato l’esonero di Aglietti. Ma come: prendi un tecnico esperto, che conosce la B, ha ottenuto pure dei risultati e lo mandi via dopo 2 giornate? La stessa durata di Possanzini. Ho sempre ritenuto Cellino un presidente che si intende di calcio. Ma in tutto quello che sta facendo non c’è una logica che sia una. Cambiando continuamente allenatore, si disorienta il gruppo. E comunque lo avevo detto, a gennaio servivano un portiere affidabile e un difensore centrale esperto. Ma Cellino sul mercato non ha fatto nulla e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se il Brescia si salverà? Speròm».