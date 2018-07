Lazio, Caicedo su Immobile: «Possiamo giocare insieme»

L’attaccante ecuadoregno ai microfoni di Lazio Style Channel: «I nuovi innesti hanno alzato il livello, nascerà una grande squadra»

Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, Felipe Caicedo ha rilasciato un’intervista a Lazio Style Channel toccando vari argomenti. Il più caldo sicuramente quello in merito alla convivenza con Ciro Immobile: «Mi trovo molto bene con Ciro Immobile, ma non siamo stati spesso schierati insieme. Devo prepararmi per giocare con o senza di lui. Il nostro numero 17, inoltre, nell’ultima stagione ha siglato tantissime reti. È importante per la squadra, lo so, ed io provo sempre a farmi trovar pronto».

L’ecuadoregno, 6 reti e 3 assist in 33 partite con i biancocelesti, si è soffermato anche sul ritiro: «Questa è la prima preparazione precampionato che svolgo con la squadra dall’inizio. Il periodo che stiamo vivendo è il più importante perché nell’arco di queste settimane si deve lavorare al meglio per iniziare al meglio una nuova stagione. Stiamo lavorando bene in vista dell’inizio del prossimo campionato».

Infine, un commento dell’attaccante sui nuovi arrivi: «Siamo sulla strada giusta: i calciatori arrivati da poco faranno molto bene nella prossima stagione e, se entreranno presto nelle nostre dinamiche, nascerà un gruppo vincente. I nuovi innesti hanno comunque alzato il livello della rosa».