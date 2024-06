Cairo RICORDA Berlusconi: «Per me è stata la persona più IMPORTANTE della mia vita. Su BUONGIORNO...»

Cairo: «Berlusconi? È stato un grande maestro. Buongiorno? È il nostro capitano ideale, vi dico che…». Le parole del presidente del Torino

Alla presentazione del libro “C’è solo un presidente” è presente anche il presidente del Torino Umberto Cairo che ha voluto ricordare il suo rapporto con Silvio Berlusconi. C’è stato spazio anche per una battuta su Buongiorno, difensore seguito dal calciomercato Milan.

SU BERLUSCONI – «Quando è mancato l’anno scorso ne ho parlato sul Corriere in una lunga intervista con Cazzullo e feci un ricordo di quello che era stato per me Berlusconi. Abbiamo mantenuto un buon rapporto anche se non ci vedevamo tantissimo. È stato un grande maestro. Non feci il master in America in cui mi ero iscritto perché ho fatto un periodo con Berlusconi».

LE AVREBBE FATTO UNA CHIAMATA PER BUONGIORNO – «(Ride ndr.) Quando avevo Ogbonna mi fece una chiamata anche se faceva tutto Galliani. Conte insiste? Io con Conte non ho parlato, sarei molto contento se rimanesse con noi perché il nostro capitano ideale».