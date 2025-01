Cairo esulta: «Toro Cagliari che partita! Sanabria può restare, sul mercato faremo…» – VIDEO

Urbano Cairo commenta Torino Cagliari, ecco le parole del patron granata, dalla vittoria al calciomercato, ma anche Sanabria e gli obiettivi

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Un Urbano Cairo particolarmente soddisfatto ha lasciato il Grande Torino a bordo della sua vettura dei vetri oscurati poco dopo le 23. Il patron granata ha appena visto il suo Torino battere per 2 reti a 0 il Cagliari di Davide Nicola.

Prima di congedarsi dall’impianto sportivo però, l’imprenditore si è confrontato con i giornalisti presenti. Dalla vittoria con la scuderia sarda alla prestazione dei singoli. Spazio anche al calciomercato, dove il club piemontese fino a questo momento non ha inanellato colpi. Così l’editore di Masio oggi, il video esclusivo di CalcioNews24:

Le parole di Urbano Cairo dopo Torino Cagliari

CAIRO SU TORINO CAGLIARI – «Bella partita, uno dei Tori migliori della stagione. Se la gioca con le partite contro Milan e Atalanta. Grande Toro, alla fine il Cagliari ha solo fatto un tiro in porta mentre noi abbiamo avuto tante occasioni. Caprile ha fatto molto bene.

KARAMOH – «Karamoh sta facendo molto bene, dà un grande contributo alla squadra anche in fase difensiva. Per il rinnovo faremo. Sta facendo bene, sono contento!».

VALASIC – «Anche lui ha fatto una gran partita, quando lui gira il Toro è diverso. L’ho visto subito dalla prima palla. Quando parte bene poi la partita gli va nel modo giusto».

CALCIOMERCATO – «La squadra sta crescendo. Colpi? Faremo, io sono qua per fare robe intelligenti. Se ci sono trattative avviate? Sì, fin troppe (ride, ndr). Non vogliamo aspettare l’ultimo giorno per il mercato, cerchiamo di fare prima. Il mercato chiude il tre, ho un impegno alle otto (ride, ndr).

USCITE – «Non so se ci saranno uscite, in difesa mi sa che ci siamo registrati bene e a centrocampo pure; ci vuole un attaccante, ma non è banale e ci stiamo lavorando per farlo.

SANABRIA – «Non sta giocando ma ha fatto sempre bene e rigiocherà, è un attaccante di qualità. Quando va in Nazionale fa sempre gol (sorride, ndr)»