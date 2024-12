Calabria Milan, addio ormai scritto: un club di Serie A ci prova per il difensore, contatti in corso

Calabria Milan, l’addio ormai sembra certo: un club di Serie A ci prova per il difensore rossonero, contatti in corso

Davide Calabria e il Milan sono sempre più destinati a dirsi addio. Il capitano e difensore rossonero è in scadenza di contratto nel prossimo giugno 2025. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà via X è considerato un calciatore in uscita e quindi sul mercato.

Non solo tutto questo, perché sul difensore avrebbe anche messo gli occhi il Como, squadra che milita in Serie A. La squadra allenata dal tecnico spagnolo Fabregas avrebbe già avviato i contatti per il terzino rossonero.