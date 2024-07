Calafiori Roma, il giallo dell'estate: la richiesta di 8 milioni al Basilea

Giallo di mercato che coinvolge la Roma, il Basilea e Calafiori: i giallorossi chiedono 8 milioni agli svizzeri per la cessione del difensore

C’è un giallo di mercato che rischia di durare nelle prossime settimane: come riportato ieri dal Romanista, la Roma si aspetta di ottenere 8 milioni da parte del Basilea per la cessione di Calafiori all’Arsenal. Nel 2022 i giallorossi hanno ceduto il difensore agli svizzeri per 2.6 milioni più il 40% sulla futura rivendita, quantificato in 1.6 milioni dei 4 con cui gli svizzeri hanno venduto poi il giocatore al Bologna, tenendosi però a loro volta il 50% sulla futura rivendita.

Il Basilea però, che dalla cessione di Calafiori si aspetta di ricevere 20 milioni, risponde negativamente alla richiesta dei giallorossi, specificando che il 40% dovuto era sulla prima cessione al Bologna e non sul totale incassato – 4 milioni più i 20 della clausola -. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se le due squadre non troveranno un accordo, potrebbero passare alle vie legali.