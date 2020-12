Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

E’ la prova superba della Juventus, trascinata da Cristiano Ronaldo, a riempire questa mattina le prime pagine della stampa spagnola. ‘CR7 fa sprofondare il Barça nell’abisso’ scrive Marca, con Diario Sport che sottolinea il ‘Calvario‘ e il momento difficile che stanno affrontando Messi e compagni in questa stagione.

Koeman e la squadra travolti dalle critiche, con il presidente ad interim del Barça, Oscar Tusquets, che ha comunque confermato in panchina il tecnico olandese ai microfoni del Chiringuito TV: «Koeman continuerà il suo lavoro al Barcellona».

Intanto, come riporta il Mundo Deportivo, Frankie de Jong sarebbe finito nuovamente nel mirino del Bayern Monaco per il prossimo mercato estivo. Il Barcellona potrebbe privarsi di alcuni suoi gioielli in estate vista la difficile situazione economica e il sodalizio campione d’Europa approfitterebbe della situazione per sferrare l’assalto per il cartellino dell’ex centrocampista dell’Ajax.

In Spagna c’è spazio ovviamente anche per il match di questa sera del Real Madrid contro il Borussia Monchengladbach, con gli uomini di Zinedine Zidane che vogliono evitare un’eliminazione storica nel girone del quale fa parte anche l’Inter. ‘Madrid si gioca la Champions‘ titola Marca, in riferimento anche al match dell’Atletico con il Salisburgo. Lo stesso Zidane ieri in conferenza stampa ha allontanato l’ipotesi ‘biscotto’, tranquillizzando Conte e l’ambiente nerazzurro.

Calciomercato estero, Solskjaer e Pogba verso l’addio al Manchester United

Un altro quotidiano spagnolo, AS, apre invece con i fatti di Parigi dopo l’episodio razziale in PSG-Baseksehir che ha portato al rinvio ad oggi pomeriggio della sfida: ‘Stop al racismo‘ titola il giornale madrileno. ‘Siamo stufi‘ è invece la prima pagina scelta da L’Equipe in Francia.

Oltremanica tiene banco invece la cocente eliminazione dalla Champions del Manchester United, sconfitto nel decisivo match contro il Lipsia. Critiche per Solskjaer che rischierebbe anche l’esonero come sottolinea il Daily Express, mentre l’uscita di scena dalla massima competizione continentale per club avvicinerebbe ulteriormente l’addio di Pogba dai ‘Red Devils’.