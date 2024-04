Calciomercato Arsenal, nel mirino due giocatori. Ecco chi

Calciomercato Arsenal, due nomi nel mirino per l’estate. Si punta a rinforzare sia la fascia che, soprattutto, l’attacco inglese

Come riportato dal Mirror, il calciomercato Arsenal si sta muovendo in una maniera molto precisa in vista dell’estate: oltre che ovviamente due nomi già nel mirino per fare la differenza sulla concorrenza

Sulla fascia l’Arsenal vuole Michael Olise del Crystal Palace, mentre in attacco ci sono nel mirino: Alexander Isak del Newcastle, Benjamim Sesko del Lipsia e Victor Gyokeres (protagonista con lo Sporting).