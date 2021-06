L’Arsenal ha messo in vendita un pezzo pregiato della rosa: il calciatore verrà ceduto solamente a una condizione

Bernd Leno potrebbe lasciare l’Arsenal durante la sessione estiva di calciomercato. Il portiere tedesco è stato messo in vendita per fare cassa e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Come riportato dal Mirror, Leno dirà addio ai Gunners solamente se il club inglese saprà trovare un’alternativa adeguata.