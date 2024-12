Calciomercato Atalanta, il "Mister X" si chiama Cherki (ma in vista dell'estate). Le ultime in casa nerazzurra - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta, il “Mister X” del centrocampo nerazzurro porta il nome di Cherki. La situazione dopo le ultime voci

Se per gennaio l’Atalanta è pronta a fare la prima offerta per Frendrup, dall’altra sta cominciando anche a pensare ad un “Mister X” in vista dell’estate per il centrocampo.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, il “mister X” dell’Atalanta si chiama Cherki. Trattativa a gennaio? Nonostante l’interesse, è piú probabile una trattativa concreta in estate per il centrocampista del Lione (poi sul mercato non si sa mai).