Calciomercato Atalanta, osservato Daghim del Salisburgo. Prima offerta in arrivo? Soltanto a questa condizione

Calciomercato Atalanta, osservato Daghim del Salisburgo. Prima bozza di offerta? I nerazzurri sono chiari, ma ad una sola condizione

Aspettando visite mediche e firma per Daniel Maldini, il calciomercato Atalanta non si ferma certamente qui per quanto concerne l’attacco.

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione di CalcioNews24, l’Atalanta sta osservando Daghim per l’attacco: operazione possibile solo in caso di qualche cessione davanti. Possibile prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni: il Salisburgo preme per l’obbligo considerando la possibile plusvalenza.