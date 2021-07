Calciomercato Atalanta, Davinson Sanchez la contropartita per Romero

I nerazzurri sono in trattativa per la cessione dell’argentino. In cambio, dal Tottenham, potrebbe arrivare Davinson Sanchez

Come riportato dal Daily Express, si fa sempre più calda la pista di mercato tra Bergamo e Londra, che vede coinvolte Atalanta e Tottenham. Gli Spurs sono in pressing per l’acquisto di Cristian Romero, tra i protagonisti dell’ennesima grande stagione dei bergamaschi, conclusasi con il terzo posto in classifica.

In cambio, come contropartita per sbloccare l’affare, potrebbe sbarcare alla corte di Gian Piero Gasperini il centrale colombiano Davinson Sanchez, valutato attorno ai 30 milioni di euro. L’ex Ajax, nell’ultima stagione, ha disputato solo 18 gare di Premier League ed è ora in cerca di una nuova avventura.