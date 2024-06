Calciomercato Atalanta, PRESSING per Dorgu del Lecce. La situazione tra concorrenza e PREZZO

Calciomercato Atalanta, forte PRESSING per il giovane esterno del Lecce Dorgu. Obiettivo battere la concorrenza estiva

L’Atalanta per la fascia sinistra vuole fare sul serio, e per la prossima sessione di calciomercato vuole portare alla corte bergamasca l’esterno danese Dorgu: autore di una grande annata in quel di Lecce.

Secondo quanto recepito dalla nostra redazione, la Dea sta pensando di beffare sia il Napoli che il Milan per l’esterno dei pugliesi. Dall’altra parte il Lecce sta spingendo per una vera e propria asta considerando che i giallorossi vogliono incassare minimo 20 milioni di euro, ma i nerazzurri stanno pensando di mettere la carta Piccoli come contropartita, per quanto i pugliesi vogliano principalmente cash.