Calciomercato Atalanta, idea Mahele se parte Castagne. I nerazzurri si muovono anche per capire la volontà di Gosens

La ripresa del campionato è ancora lontana e non c’è certezza nemmeno sulle date del prossimo calciomercato. L’Atalanta, però, ha iniziato a muoversi sia in entrata che in uscita, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

La compagine nerazzurra vuole sistemare la situazione di Castagne e Gosens, entrambi hanno mercato e soprattutto il belga può partire a fine stagione. Nel frattempo la Dea segue Mahele, calciatore danese del Genk.