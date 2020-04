Calciomercato Atalanta, il ritorno di Bonaventura rimandato a giugno? Nessun segnale da Zingonia, discorso rimandato

Giacomo Bonaventura può ritornare all’Atalanta? Il discorso è ancora aperto, ma – come riportato dal Corriere della Sera-Bergamo – se ne parlerà direttamente a giugno.

I rossoneri hanno già comunicato che non rinnoveranno il contratto e il calciatore potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra. Il tutto, però, verrà deciso nelle prossime settimane. Per il momento ancora non sono arrivati segnali da Zingonia, tutto rimane ancora in bilico.