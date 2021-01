Calciomercato Atalanta: Kovalenko a un passo, giocatore atteso in Italia

Viktor Kovalenko è prossimo a vestire la maglia dell’Atalanta: il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore. I dettagli

L’Atalanta ha definito in queste ore i dettagli per lo sbarco subito del centrocampista Viktor Kovalenko alla corte di Gian Piero Gasperini.

I documenti per il trasferimento sono già pronti, come riporta Gianluca Di Marzio. Contratto di 4 anni e mezzo, le visite dovrebbero avvenire già nella giornata di domani. Kovalenko era stato già bloccato per l’estate ma a seguito della partenza di Amad Diallo l’Atalanta non voleva perdere il posto da extracomunitario ha voluto da subito un vice Ilicic.