Calciomercato Atalanta, la tentazione si chiama Bonaventura. Non ci sono trattattative, ma la Dea potrebbe provarci

Ci sono poche certezze sul futuro di Bonaventura. Quel che è certo è che il centrocampista non giocherà più al Milan nella prossima stagione. In attesa di capire il futuro, l’Atalanta prova a muoversi.

Il Milan – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si allontana. La Dea potrebbe offrirgli per la quarta volta la maglia e rilancio. Come a De Roon e Caldara.