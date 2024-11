Calciomercato Atalanta, osservati Magassa e Singo del Monaco. La situazione per gennaio

Calciomercato Atalanta, osservati i due giocatori del Monaco Magassa e Singo (ex Torino). La situazione dei nerazzurri

Oltre al duo Raspadori-Maldini, l’Atalanta in ottica calciomercato sta osservando diversi profili per cercare di potenziare ulteriormente la squadra. Sul taccuino di Tony D’Amico ci sono anche due giocatori tanto competitivi quanto esperti in ottica Europa.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta ha messo gli occhi sul centrocampista difensivo Magassa e sull’ex terzino del Toro Singo (entrambi giocatori del Monaco). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi due mesi aspettando gennaio.