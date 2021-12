Calciomercato Atalanta, Miranchuk fa spazio al nuovo acquisto

Calciomercato Atalanta, i nerazzurri pronti a cedere a gennaio Aleksey Miranchuk per puntare su un altro giocatore offensivo

L’Atalanta è pronta a muoversi sul mercato a gennaio per rinforzarsi in vista del sogno scudetto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro lavora per mettere le mani su Jeremie Boga, in uscita dal Sassuolo.

A far spazio all’ivoriano sarebbe quindi Aleksey Miranchuk, che a Bergamo non ha mai convinto. Per il russo possibile ritorno in patria.