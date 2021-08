Calciomercato Atalanta, Romero vicino al Tottenham: le cifre

Calciomercato Atalanta, il difensore argentino si avvicina al club londinese. Ecco quanto dovrebbero incassare i nerazzurri

Secondo football.london, in casa Atalanta c’è sempre più fiducia nel chiudere la cessione di Cristian Romero al Tottenham. I due club, dopo le divergenze degli scorsi giorni, avrebbero trovato un punto d’accordo sulla base di 50 milioni di euro più bonus legati ai risultati raggiunti.

L’argentino ha da tempo trovato l’accordo con gli spurs e attende solo il via libera dai bergamaschi per iniziare la sua nuova avventura in Premier.