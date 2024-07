Calciomercato Atalanta, TRATTATIVA AVANZATA per portare Sulemana a Bergamo. Le ultime

Calciomercato Atalanta, TRATTATIVA IN FASE AVANZATA per il centrocampista Sulemana del Cagliari. Pacchetto con i rossoblu

L’Atalanta a centrocampo sta cercando di rinforzarsi sempre di più, e aspettando Brescianini, i nerazzurri in questo momento sono in forte trattativa per Sulemana: centrocampista del Cagliari assai promettente che ha contribuito alla salvezza dei rossoblu.

Secondo quanto riportato dalle redazione di CagliariNews24, i nerazzurri infatti hanno pensato di mettere il centrocampista all’interno di un pacchetto che comprenderà l’arrivo in terra sarda di Piccoli e Zortea. Si attendono aggiornamenti per una possibile fumata bianca.