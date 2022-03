Calciomercato, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino Darwin Nunez del Benfica per sostituire lo scontento Luis Suarez

Secondo il portale di calciomercato Fichajes.net, l’Atlético Madrid avrebbe puntato Darwin Núñez come nuovo numero nove.

La sorprendente Champions League del Benfica ha esaltato la garra e l’efficacia sotto porta dell’attaccante uruguaiano. La partita che ha giocato contro l’Ajax in trasferta, in particolare, è stata sicuramente degna del cholismo, soprannome dello stile e dell’approccio tattico dell’allenatore dell’Atleti Diego Simeone.

Darwin Núñez è già arrivato a 20 gol e 2 assist in campionato e 4 gol in 8 partite in Champions League. Potrebbe essere lui il sostituto dello scontento Luis Suarez?