Calciomercato Juventus, sirene dalla Spagna per Joao Cancelo: l’esterno portoghese è finito nel mirino del Barcellona, ecco i dettagli

Giungono conferme sull’interesse del Barcellona nei confronti di Joao Cancelo: l’esterno portoghese ha stregato i blaugrana. Arrivato alla Juventus in estate per quasi 40 milioni di euro, il laterale destro è diventato un cardine della formazione di Massimiliano Allegri e si sta confermando uno dei terzini migliori in circolazione.

Come riporta il Corriere della Sera, sulle sue tracce c’è il club catalano: la dirigenza sta cercando un esterno destro per la formazione di Valverde e il nuovo Dani Alves potrebbe essere proprio l’ex Inter. Ma il quotidiano non ha dubbi: Cancelo è troppo importante per questa Juve e difficilmente darà l’addio a Torino a breve…