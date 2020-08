Calciomercato Bari, le prime richieste di Auteri: per il centrocampo chiesto Di Risio. In attacco si pensa a Bifulco

Il Bari si sta muovendo in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico Gaetano Auteri ha già mosso le prime richieste per poter allestire una rosa competitiva nel torneo di C.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il nuovo allenatore avrebbe chiesto il regista Carlo Di Risio, classe ‘91, allenato a Catanzaro. Auteri starebbe pensando anche ad Alfredo Bifulco, classe ‘97 reduce dall’esperienza alla Juve Stabia in B.