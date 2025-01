Calciomercato Milan, il giornalista è sicuro: «Come si può ora pensare di non andare avanti con lui?»

Calciomercato Milan, il giornalista non ha nessun dubbio: «Come si può ora pensare di non andare avanti con lui?» L’analisi

Come riportato dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, giornalista, ha commentato anche il futuro di Theo Hernandez, tema decisamente caldo del calciomercato Milan:

IL COMMENTO – «Per mesi si è parlato di Theo come giocatore a rischio mercato Milan. Chiaro che il derby cambia parecchio. Come si può ora pensare di non andare avanti insieme? Come si fa a non ragionare – in fretta, prima che l’estate si avvicini – sull’accordo per il rinnovo?».