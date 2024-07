Calciomercato Bologna, l’ALTERNATIVA a Hummels si chiama NEHUNEN PEREZ: cosa filtra, tutti i dettagli sul possibile colpo

Il Bologna è ancora alla ricerca di rinforzi. In particolare, vista la cessione ufficiale all’Arsenal di Calafiori, Sartori ha posto l’attenzione sul ruolo di difensore centrale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo nome identificato per il reparto arretrato di Italiano è Nehuen Perez dell’Udinese. L’idea è nata a causa della mancata chiusura momentanea della trattativa per Hummels che, comunque, potrebbe ancora arrivare.