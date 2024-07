Calciomercato Bologna, PATTO anti-Juve per Calafiori: la richiesta ALTISSIMA dei rossoblù

Le ultime sul futuro di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, nel mirino della Juventus. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bologna non è intenzionato a cedere Riccardo Calafiori in Serie A. Per questo ci sarebbe una sorta di patto anti-Juve.

Il difensore potrebbe infatti trasferirsi a Torino solo davanti ad un’offerta da 50 milioni di Euro. Una cifra a cui Cristiano Giuntoli non ha nessuna intenzione di arrivare.

