Calciomercato Bologna, Casadei fortemente nel mirino. Occhio a quella big che vuole beffare i rossoblu

Calciomercato Bologna, Casadei piace molto ad un altro club di Serie A che ha già presentato un offerta ufficiale al Chelsea. I dettagli

Casadei è al centro dei pensieri di diversi club anche di Serie A, l’ex Inter ha lasciato la società nerazzurra per trasferirsi al Chelsea senza che avesse mai esordito con la maglia interista. Nel suo immenso girovagare è anche andato in prestito al Leicester allenato da Enzo Maresca.

Sul centrocampista punta forte il Torino, il club granata è interessato al giocatore oltre a Lazio, Bologna e Monza. Il club di Cairo sembra in leggera pole rispetto ai club menzionati precedentemente, ha infatti già presentato un’offerta al Chelsea come riportato su X da Gianluca Di Marzio. Il bilancio di Casadei ai Blues non è invidiabile: in questa stagione infatti ha giocato cinque gare su sei in Conference League senza però mai scendere in campo in Premier League.