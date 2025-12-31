Calciomercato Bologna, Dominguez verso l’addio? Sull’esterno argentino una fila mondiale: dall’Argentina alla Francia, attirato l’interesse di diversi club

Calciomercato Bologna, Dominguez verso l’addio? Sull’esterno argentino tre diversi club tra Argentina e Francia. Può salutare a gennaio

Il Bologna si prepara a una sessione di mercato invernale all’insegna della prudenza, ma con grande attenzione alle occasioni. Come evidenzia Il Resto del Carlino, ogni eventuale innesto sarà subordinato alle cessioni, con la dirigenza pronta a intervenire solo in caso di reale miglioramento della rosa. I reparti sotto osservazione sono soprattutto difesa ed esterni offensivi.

Uno dei dossier principali riguarda Benjamin Dominguez. L’agente dell’esterno argentino è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione: sono in corso contatti in Francia con il Olympique Lyonnais e in Argentina con River Plate e Talleres. Qualora una di queste piste dovesse concretizzarsi, il Bologna si muoverebbe immediatamente per individuare il sostituto.

Il profilo preferito è quello di Darío Osorio, esterno cileno classe 2004 in forza al Midtjylland, protagonista fin qui con 6 gol e 8 assist. La concorrenza, però, è forte: dalla Bundesliga seguono il giocatore Borussia Dortmund e Hertha Berlino.

Parallelamente, gli scout rossoblù continuano a monitorare il mercato dei giovanissimi. Restano attenzionati Ousman Camara (18 anni, Guimarães) e Oskar Pietuszewski (17 anni, Jagiellonia), mentre nelle ultime ore è emerso anche il nome di Bogdan Kostic, esterno del Partizan Belgrado, autore di 4 gol e un assist in 17 presenze stagionali, comprese le qualificazioni di Europa League.

La linea del Bologna è chiara: attendere, valutare e colpire solo se le condizioni lo renderanno davvero conveniente.

