Calciomercato Bologna, l’amministratore delegato dei rossoblù, Claudio Fenucci, ha fatto il punto della situazione

Intervenuto nel corso della presentazione del neo acquisto Takehiro Tomiyasu, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha fatto il punto del calciomercato rossoblù.

Ecco le sue parole: «Il mercato è lungo, qualcosa in uscita ci potrà essere come in entrata. Per adesso i primi obiettivi sono stati raggiunti e andiamo avanti così nelle prime tre amichevoli».