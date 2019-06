Calciomercato Bologna, la lista della spesa di Mihajlovic: tutti gli obiettivi

Calciomercato Bologna, summit tra Mihajlovic e lo staff mercato dei felsinei: tutti gli obiettivi di mercato per alzare l’asticella

Il Bologna in formato Europa di Sinisa Mihajlovic prende forma. Il rinnovo di Orsolini è cosa fatta (fino al 2024) e così l’attacco dell’allenatore serbo ha quasi tutti i tasselli al posto giusto. Secondo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport, dopo le conferme di Sansone, Soriano, Orsolini e Santander, il Bologna starebbe lavorando per il rinnovo di Palacio (tentato dall’Atalanta) e valutando Destro.

In entrata, il lavoro è tutt’altro che compiuto. Il Bologna vuole Kouame (con Okereke in alternativa). Con Lyanco di ritorno a Torino, in difesa arriverà Tomiyasu. Infine, il summit di oggi tra Mihajlovic e lo staff-mercato avrà come due nomi al centro: Zapata (svincolato dal Milan) e il difensore centrale Markovic, segnalato da Miha stesso, del Partizan.