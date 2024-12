Calciomercato Bologna, Ngonge priorità per l’attacco. Pronta la prima offerta rossoblu

Calciomercato Bologna, si punta tutto su Ngonge del Napoli. Una trattativa che i rossoblu vogliono concretizzare in quel di gennaio

Troppo pochi i minuti giocati per l’attaccante Ngonge in quel di Napoli nonostante il suo potenziale sia tutto da sgrezzare visto quello dimostrato a Verona. Dall’altra parte però il calciomercato Bologna non si è certamente dimenticato di lui, provando ad attuare tale acquisto.

Secondo quanto confermato da CalcioNapoli24, Ngonge è un giocatore nel mirino del Bologna: considerando che i rossoblu siano disposti ad arrivare a 12-13 milioni di euro (la stessa offerta presentata ad agosto). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.