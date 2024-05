Calciomercato Bologna: dal tecnico ai rinforzi, i rossoblù pensano in grande

Calciomercato Bologna: dirigenza al lavoro su due fronti: trovare il sostituto di Motta e i rinforzi per la squadra

Iniziano oggi a Bologna i lavori del calciomercato per costruire la rosa del prossimo anno e per decidere chi sarà a guidarla dalla panchina. Saputo è arrivato oggi in città, come riportato da la Gazzetta dello Sport, e inizieranno oggi le consultazioni con il resto della dirigenza. Il primo obiettivo è quello di scegliere il nome del nuovo tecnico e i tre grandi favoriti sono Italiano, Palladino e Tedesco, senza nessuno che abbia una preferenza netta sugli altri. Sullo sfondo le candidature di Sarri e Di Francesco.

Per quanto riguarda la rosa, le caselle da riempire sarebbero 5: i terzini, sia a destra che sinistra, un centrale mancino, un sostituto di Ferguson fermo ai box e poi una punta. Per gli esterni difensivi i nomi da seguire sarebbero Bataille dell’Anversa a destra e Juraske dell’Hoffenheim a sinistra, mentre il centrale mancino potrebbe essere Brassier del Brest. Per sostituire Ferguson Sartori ha tre nomi in mente: Thorstvedt del Sassuolo, lo scozzese Barron dell’Aberdeen, ma soprattuto Tanner Tessmann, autore di una ottima stagione a Venezia e apprezzato per la sua duttilità tattica. In attacco infine Pavlidis è l’obiettivo principale, con sullo sfondo Milik, che la Juve propone come contropartita tecnica per Calafiori.