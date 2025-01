Calciomercato Bologna, tutti i nomi per gli esterni: Chukwueze in salita, braccio di ferro per Ikone e poi Soulé...

Calciomercato Bologna, Sartori e Di Vaio alla ricerca di un esterno offensivo: ecco tutti i nomi monitorati dalla dirigenza rossoblù

Il calciomercato del Bologna è al lavoro per cercare un esterno offensivo – anche uno difensivo in caso di cessione di Posch – che possa possibilmente giocare su entrambe le corsie e il Corriere dello Sport oggi stila l’elenco di tutti i calciatori monitorati da Sartori e Di Vaio.

Nell’ultimo periodo si era discusso con il Milan di Chukwueze, ma il gol di ieri contro il Parma rende la pista un po’ meno semplice. Sempre nei rossoneri piace anche Okafor, ma più come seconda scelta. Un altro nome è quello di Ikoné: Italiano lo conosce e lo apprezza, ma quello che non convince è la valutazione di 11 milioni, troppo alta secondo il duo di mercato felsineo. Valutato anche il nome di Almqvist del Parma e poi di Matias Soulé, ma sull’argentino c’è da convincere la Roma: anche se in giallorosso ormai è finito ai margini del progetto, la dirigenza capitolina non ha aperto al momento alla questione partenza, prestito o a titolo definitivo che sia.