Calciomercato Bologna, Orsolini vicino al Milan? Arriva la contromossa dei rossoblu chiedendo Chukwueze. Le ultime

Calciomercato Bologna, dopo l’idea Orsolini i rossoblu spiazzano il Milan chiedendo in cambio Chukwueze. Ecco le ultime novità

Orsolini al Milan? Arriva subito la contromossa del calciomercato Bologna per riuscire a sorprendere i rossoneri. Ecco la situazione di trattativa raccontata da TuttoBolognaWeb.

LA SITUAZIONE – Il club rossoblù vuole dunque un esterno d’attacco, indipendentemente dall’infortunio di Riccardo Orsolini perché sia Joey Saputo che Claudio Fenucci avevano già dato il loro benestare, si legge sul quotidiano. Sartori era a Milano in occasione di Milan-Girona e avrebbe parlato con Geoffrey Moncada sia del mancino che di Okafor, in uscita dal Milan. Al Bologna piacciono entrambi, ma la sensazione è che per caratteristiche il preferito sia Chukwueze e se ne riparlerà nelle prossime ore, con la solita differenza in termini di formula. Il Milan vorrebbe muoverli a titolo definitivo o in obbligo di riscatto, mentre i rossoblù lavorerebbero sul prestito con diritto. Un altro nome sul taccuino è Jonathan Ikone per cui la Fiorentina chiede 11 milioni di euro.