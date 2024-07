Calciomercato Bologna, salta il potenziale SOSTITUTO DI ZIRKZEE: l’annuncio è INEQUIVOCABILE, tutti i dettagli

Zirkzee è ad un passo dal Manchester United. Per il suo approdo in Inghilterra, infatti, manca solo l’ufficialità. Il Bologna, dunque, è alla ricerca di un sostituto all’altezza: le ultime notizie non sono però incoraggianti.

Come riportato dal profilo ufficiale dell’AZ Parrott è un nuovo giocatore della squadra olandese. L’ex Tottenham è stato chiamato per sostituire Pavlidis, grande obiettivo di mercato dei felsinei, diretto però al Benfica.

L’attaccante greco è stato a lungo corteggiato da Sartori: ora, però, è tempo di buttarsi su un nuovo profilo.