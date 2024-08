Calciomercato Bologna, FATTA per il difensore Casale. Ecco i dettagli sul nuovo acquisto

Calciomercato Bologna, via libera di Lotito alla cessione del difensore Casale ai rossoblu: cifra e formule dell’affare, tutti i dettagli

Gianluca Di Marzio ha di fatto sancito il passaggio di Casale dalla Lazio al calciomercato Bologna: affare dove i rossoblu completeranno il reparto.

PAROLE – «La Lazio è in chiusura per l’arrivo di Samuel Gigot dal Marsiglia. Il difensore classe ’93 ha ricevuto l’ok dal club francese per partire e raggiungere l’Italia. Nel frattempo, il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con il Bologna per la cessione di Casale, la cui trattativa è in dirittura d’arrivo. La Lazio saluta un difensore e ne accoglie un altro. Nicolò Casale lascia i biancocelesti e si trasferisce al Bologna, mentre la squadra di Baroni accoglierà Samuel Gigot dal Marsiglia, per cui è già in corso lo scambio dei documenti. Il difensore francese firmerà un contratto triennale con la Lazio».