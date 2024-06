Calciomercato Bologna, definita la DEADLINE per Zirkzee. ULTIMATUM per il centravanti

Calciomercato Bologna, i rossoblu mettono alle strette Zirkzee: entro questa settimana si saprà tutto sul futuro del centravanti

Come riferito da TMW, si è arrivato ad un punto di svolta per quanto concerne il centravanti rossoblu Joshua Zirkzee, obiettivo caldo del calciomercato Milan per la prossima stagione.

Il calciatore avrebbe scelto di prendere una decisione definitiva dopo l’Europeo, e dunque a metà luglio, ma il Bologna nelle ultime ore avrebbe avvisato l’olandese: una risposta deve arrivare entro il 30 giugno. Milan e Manchester United restano alla finestra.