Calciomercato Borussia Dortmund, UFFICIALE l’arrivo di Maatsen

II Borussia Dortmund, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Ian Maatsen in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione.

COMUNICATO – «Il Borussia Dortmund, club della Bundesliga, ha ingaggiato il nazionale giovanile olandese Ian Maatsen (21). Il terzino sinistro, che mercoledì si è sottoposto alla visita medica obbligatoria a Dortmund, arriva in prestito dal Chelsea fino alla fine della stagione in corso. Il prestito è ancora soggetto a trattamento in conformità con il regolamento dell’associazione».